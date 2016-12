Curvas de sósia de Bru Marquezine voltam a chamar atenção na web

Michelle Lewin Foto Reprodução / Instagram -Michelle Lewin não tem só um rostinho parecido com a musa brasileira Bruna Marquezine. A fisiculturista venezuelana exibe aquele corpaço que faz muito sucesso nas redes sociais. Na tarde desse domingo (4), a bela voltou a causar frisson ao postar uma foto de biquíni em que exibia as curvas perfeitas e o abdômen sarado.

Seguida por 9,3 milhões de internautas do mundo inteiro (cerca de 8 milhões a menos que Bruna), a morena coleciona milhares de elogios a cada postagem, a maior parte deles exaltando seu corpo.

Com os seguidores, Michelle divide seus treinos e seu dia a dia. Além de fazer todo mundo babar com os cliques em trajes ousados.

Confira fotos



