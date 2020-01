Dado como morto, homem é encontrado cochilando dentro de rio

O homem apresentava sinais de embriaguez. |Foto: Reprodução

O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã do último domingo (5) para atender um chamado de um afogamento. No entanto, não era o que parecia. Um pedestre viu o corpo de uma pessoa boiando e imaginou que estava morta, mas o que a princípio parecia um afogamento, foi apenas um alerta falso.

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi encontrado dormindo às margens de um rio. Isso mesmo, ele estava apenas cochilando. O caso aconteceu na cidade de Cárceres, em Mato Grosso.

O sargento Marques, do Corpo de Bombeiros, informou que o homem apresentava sinais de embriaguez e exalava “forte odor etílico”. O fato foi confirmado pelo próprio rapaz.

“Solicitamos que as pessoas verifiquem antes do chamado para evitar essas situações. De qualquer forma, não poderíamos deixá-lo no local. Ali houve um afogamento no ano passado”, explicou o sargento do Corpo de Bombeiros.

Com informações Metrópoles

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...