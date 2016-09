Dado Dolabella mostra barriga tanquinho e recebe elogio: ‘Gato’

Camila Valiati Do EGO, no Rio

Dado Dolabella está saradíssimo. Nesta sexta-feira, o ator compartilhou foto de sua barriga tanquinho em seu perfil no Instagram e recebeu elogios das seguidoras. “Gato”, escreveu uma fã. “Como pode ser tão lindo”, postou outra. A boa forma do ator é fruto de muita malhação e de uma dieta vegana, que não inclui nenhum derivado de animal na alimentação.

You May Also Like