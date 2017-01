Dados sobre doenças causadas pelo Aedes aegypti é divulgado

Em todo estado, não foram registrados 86 casos de dengue e nenhuma ocorrência de febre amarela

Foi divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio da Coordenação Estadual de Vigilância em Saúde, o primeiro Informe Epidemiológico de 2017 sobre as ocorrências confirmadas no Pará das quatro doenças que são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti: dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela.

De acordo com a secretaria, foram registrados ao todo 86 casos de dengue, um de zika vírus e dois de febre chikungunya. Não houve nenhuma ocorrência de febre amarela no estado.

Os dados confirmam a redução no número de pessoas acometidas por essas doenças no Pará em relação ao mesmo período de 2016, que registrou 191 confirmações para dengue, uma para chikungunya e cinco por zika.

No município de Xinguara, três mortes ocorridas este ano ainda estão sob investigação devido à associação com os sintomas da febre chikungunya, além dos dois casos seguidos de morte pela doença, já confirmados anteriormente pro critério laboratorial. A Sespa, por meio de retaguarda técnica das equipes de Vigilância em Saúde e do 12º Centro Regional da Saúde (12º CRS), tem apoiado as secretarias municipais de Xinguara na força-tarefa instalada no município a fim de controlar os focos de reprodução do mosquito Aedes aegypti.

As informações divulgadas pela Sespa confirma que em todo o estado não houve registro de mortes por dengue e zika vírus este ano e nem em 2016, mas a Sespa orienta as Secretarias Municipais de Saúde para que informem, num período de 24 horas, a ocorrência de casos graves e mortes suspeitas.

