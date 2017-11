D’Alessandro diz que empate com Luverdense foi ruim para o Inter; Junior Rocha lamenta gols perdidos

Fonte: Só Notícias (fotos: Ricardo Duarte) -O Luverdense valorizou muito o empate com o líder Internacional, esta noite, no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, pelo Brasileiro da Série B, e a saída da zona de rebaixamento (subiu para 13ª posição com 40 pontos). O meia Sergio Mota, um dos destaques da partida, disse que o “resultado é muito bom porque Inter é time grande. Fizemos um bom jogo e temos que manter focados no Paraná para continuar pontuando”, declarou, referindo-se a necessidade de vencer o próximo confronto na luta para permanecer na segundona.

Douglas Baggio também considerou o resultado satisfatório: “Tiramos um peso das costas e esse resultado é bom para nós”, comemorou.



Leandro Damião, o grande nome do jogo por ter feito os 2 gols do colorado, não escondeu a frustração pelo Inter não ter vencido. “Era um jogo que a gentre precisava vencer. Mas este ponto nao podemos menosprezar. Jogamos com uma equipe que jogou muito bem mas este ponto tem que ser valorizado”, avaliou.

D’Alessandro não gostou do empate com o Luverdense: “Tomamos gol no primeiro minuto do primeiro tempo e no primeiro do segundo. Esse resultado é ruim” disse o craque, que saiu aos 31 do segundo tempo, sendo substituído por Roberson.

O técnico do Luverdense, Junior Rocha, disse que seu time fez “várias partidas com esse padrão de jogo. Fomos eficientes mas poderíamos ter sido um pouco melhores e terminamos a partida organizados, com comprometimento. Enfrentamos o Internacional e temos que ter humildade de saber que eles também foram eficientes. Queríamos sim a vitória. Mas nesse momento o mais importante é somar pontos. Temos confiança que vamos manter o Luverdense na Série B”, declarou. Ele lamentou duas chances claras de gols que o Luverdense disperdiçou no segundo tempo e que poderiam trazer a vitória. Uma delas foi com Alfredo que cabeceou para fora. No final do jogo, Paulinho também mandou no travessão.



“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...