Damares vai em busca de mulher sem mãos e pernas que foi rejeitada pelo INSS

Após várias tentativas para descobrir o que de fato estava acontecendo, Cleomar pediu para ser internada no pronto socorro do Hospital João Paulo II.

No Twitter, ela respondeu uma publicação do Movimento Brasil Livre (MBL) que repercutiu a situação. Em resposta, Damares escreveu:

(Foto:Arquivo Pessoal)- A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, usou as rede sociais para dizer que vai procurar a mulher que teve o benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) rejeitado por não ter condições de assinar os documentos necessários que garantem o benefício. A mulher chama-se Cleomar Marques, e ela não possui braços e pernas. O caso aconteceu em Porto Velho, em Rondônia. “Uma servidora puxou os papéis e perguntou: ‘quem vai assinar? Você assina?’. Eu disse que não podia assinar, mas sim a minha filha ou minha mãe. A mulher então olhou e disse: ‘ah, então não vale’. Daí ela pegou, rasurou o papel e jogou fora”, afirma.

