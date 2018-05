Dani Alves deixa o campo com dores no joelho e vira dúvida para a Copa

Lateral-direito machucou o joelho direito em lance nos minutos finais da vitória do PSG sobre o Les Herbiers na final da Copa da França

O lateral-direito Daniel Alves virou motivo de preocupação da comissão técnica da seleção brasileira a menos de 40 dias da Copa da Rússia. O jogador sentiu dores no joelho direito após uma disputa de bola na vitória do PSG sobre o Les Herbiers por 2 a 0 na final da Copa da França, nesta terça-feira (8), no Stade de France, em Paris.

O lance ocorreu aos 35 minutos do segundo tempo, quando a equipe parisiense já havia consolidado o placar e a conquista do título. O brasileiro pisou em falso e caiu no gramado. Depois de atendido pelos médicos em campo, ele foi substituído e iniciou um tratamento com gelo no local da dor ainda no banco de reservas.

No entanto, a contusão do titular de Tite para o Mundial da Rússia na lateral-direita não pareceu preocupar o zagueiro Marquinhos, companheiro de clube e de seleção, que conversou com Daniel Alves depois da partida.

“Vi caminhando bem, o vi normal, não perguntei, até porque estávamos na euforia do título. Quando a gente descansar um pouco, sentar, vamos ver como ele está, mas eu o vi caminhando bem”, disse o defensor em entrevista ao canal “Fox Sports”.

Daniel Alves deverá passar por exames nesta quarta-feira, em Paris. Só depois o time parisiense deverá se pronunciar sobre a gravidade da lesão e o tempo de recuperação do atleta.

Recordista de títulos

A conquista do torneio francês fez de Daniel Alves, de 35 anos, o maior vencedor do futebol mundial da atualidade. O lateral brasileiro chegou ao 38º título na carreira, superando a marca de Pelé (37).

Somente com o PSG, Dani Alves já conquistou quatro troféus desde que chegou ao clube, na temporada passada. Ele participou das conquistas da Supercopa da França (2017), do Campeonato Francês (2017/18) e da Copa da Liga Francesa (2017/18) e da Copa da França (2017/18).

