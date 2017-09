Dani Alves reuniu Neymar e Cavani em ‘jantar de reconciliação’

Neymar e Cavani discutiram no jogo contra o Lyon para definir quem bateria um pênalti

O jornal francês L’Équipe noticiou que o lateral direito Daniel Alves promoveu um jantar em um restaurante de Paris com todo o elenco do PSG, no qual estiveram presentes Neymar e Edinson Cavani. A publicação chamou o evento de “jantar da reconciliação” depois do desentendimento entre o brasileiro e o uruguaio no jogo contra o Lyon, no último domingo (17).

Segundo o jornal, Neymar e Cavani já estavam em um “clima amigável” durante a tarde, e a situação se manteve calma no jantar. O veículo também destacou o “papel central” de Daniel Alves no vestiário do PSG, mesmo o lateral direito estando no clube há apenas dois meses.

Neymar e Cavani discutiram no jogo contra o Lyon para definir quem bateria um pênalti, com o uruguaio negando o pedido do brasileiro para efetuar a cobrança. Os dois também protagonizaram outro momento de disputa antes de uma falta perto da área -Daniel Alves impediu que Cavani pegasse a bola e a entregou para Neymar bater.

Ainda segundo o L’Équipe, os dois jogadores discutiram feio no vestiário após a partida e quase chegaram a trocar agressões físicas, tendo sido separados por atletas como Thiago Silva e Marquinhos. O PSG ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso. Com informações da Folhapress.

Fonte: Notícias ao Minuto.

