Daniel Alves pode superar Pelé e ser o maior vencedor da história

Quando a bola rolar para PSG e Les Herbiers, pela final da Copa da Liga Francesa, nesta terça-feira (8), um jogador também um feito para lá de especial: o lateral-direito Daniel Alves quer chegar ao 38º título da carreira e superar ninguém mais ninguém menos que Pelé, o jogador com mais títulos da carreira.

O primeiro foi a Copa do Nordeste de 2002, pelo Bahia. Ele ficou no Tricolor por pouco tempo, até ser emprestado e depois vendido para o Sevilla, da Espanha.

Lá, foram outras cinco conquistas: uma Copa do Rei (o equivalente à nossa Copa do Brasil), duas Copa da UEFA (atual Liga Europa), uma Supercopa Europeia e uma Supercopa da Espanha.

Com bom desempenho, foi contratado pelo Barcelona em julho de 2008, onde enfileirou outras 23 conquistas, incluindo três mundiais: 2009, 2011 e 2015. Somou também seis Campeonatos Espanhóis e quatro Copas do Rei.

Deixou o clube catalão em junho de 2016, quando transferiu-se para a Juventus e levantou a Copa da Itália e o Campeonato Italiano na única temporada que ficou no futebol italiano.

Está desde a metade do último ano no PSG, onde ganhou uma Copa da França, um Campeonato Francês e uma Supercopa. A lista inclui ainda três conquistas pela Seleção Brasileira: a Copa América de 2007 e as Copas da Confederações de 2009 e 2013.

Enquanto isso, o Rei Pelé soma 26 títulos pelo Santos, um pelo Cosmos (EUA), três Copas do Mundo e outros sete títulos de expressão na época: Copa Rocca: (1957 e 1963), Taça do Atlântico (1960), Copa Oswaldo Cruz (1958, 1962 e 1968) e Taça Bernardo O’Higgins: 1959.

Os títulos de Daniel Alves:

Copa do Nordeste – 1 pelo Bahia

Copa da Uefa – 2 pelo Sevilla

Supercopa da Uefa – 1 pelo Sevilla e 3 pelo Barcelona

Campeonato Espanhol – 6 pelo Barcelona

Supercopa da Espanha – 4 pelo Barcelona e 1 pela Sevilla

Copa do Rei – 1 pelo Sevilla e 4 pelo Barcelona

Liga dos Campeões – 3 pelo Barcelona

Mundial de Clubes – 3 pelo Barcelona

Copa Itália – 1 pela Juventus

Campeonato Italiano – 1 pela Juventus

Supercopa da França – 1 pelo PSG

Copa da Liga da França – 1 pelo PSG

Campeonato Francês – 1 pelo PSG

Copa América – 1 pela seleção brasileira

Copa das Confederações – 2 pela seleção brasileira

