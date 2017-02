Dany Bananinha exibe tanquinho e dá show de elasticidade em Alagoas

Assistente de palco do ‘Caldeirão’ aproveita últimos dias de férias no Nordeste; veja fotos

Prestes a voltar à maratona de gravações do Caldeirão, nesta semana, Dany Bananinha aproveitou os últimos dias de férias para curtir uma viagem daquelas bem animadas para Maceió, em Alagoas. No paraíso do Nordeste, a coleguinha se jogou nas praias e clicou tudo para o Gshow. Em entrevista, a gata contou como foi a experiência.

Fonte: Gshow.

