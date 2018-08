DATA FOLHA-Lula, 39%, Bolsonaro, 19%, Marina, 8%, Alckmin, 6%, e Ciro, 5%

Pesquisa Datafolha mostra Lula na liderança, Bolsonaro em 2º lugar e Marina, Ciro e Alckmin embolados. (fOTO© Montagem/Getty Images/TV Band)

O Datafolha divulgou nesta quarta-feira (22) a sua primeira rodada de pesquisa presidencial desde o início da campanha, em 16 de agosto, e da oficialização das 13 candidaturas a presidente da República.

A menos de 50 dias do primeiro turno das eleições, Lula (PT) segue na frente com o maior percentual de intenção de votos já registrado neste ano: 39%. Logo atrás, vem Jair Bolsonaro (PSL), com 19%.

Como o ex-presidente foi condenado em 2ª instância e está preso desde abril, ele é considerado “ficha suja” e deve ser barrado pela Justiça Eleitoral. Por isso, seu nome deverá ser substituído por seu vice, Fernando Haddad (PT). No cenário com Haddad, quem lidera a pesquisa é Bolsonaro, com 22%, seguido por Marina Silva (Rede), com 16%.

Foram entrevistados 8.433 eleitores em 313 municípios brasileiros nos dias 20 e 21 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos.

No primeiro cenário testado pelo Datafolha, quando o nome de Lula é apresentado para os eleitores, 11% dizem votar branco e nulo e 3% estão indecisos. Os candidatos estão posicionados da seguinte maneira:

Lula (PT): 39%

Jair Bolsonaro (PSL): 19%

Marina Silva (Rede): 8%

Geraldo Alckmin (PSDB): 6%

Ciro Gomes (PDT): 5%

Alvaro Dias (Podemos): 3%

João Amoêdo (Novo): 2%

Henrique Meirelles (MDB): 1%

Guilherme Boulos (PSol): 1%

Cabo Daciolo (Patriota): 1%

Vera Lucia (PSTU): 1%

João Vicente Goulart (PPL) e Eymael (DC) não pontuaram nessa pesquisa.

No segundo cenário testado pelo Datafolha, quando o nome de Lula é substituído pelo de Haddad, o número de brancos e nulos dobra para 22%. Indecisos também dobram para 6%.

Os candidatos estão posicionados da seguinte maneira:

Jair Bolsonaro (PSL): 22%

Marina Silva (Rede): 16%

Ciro Gomes (PDT): 10%

Geraldo Alckmin (PSDB): 9%

Alvaro Dias (Podemos): 4%

Fernando Haddad (PT): 4%

João Amoêdo (Novo): 2%

Henrique Meirelles (MDB): 2%

Vera Lucia (PSTU): 1%

Cabo Daciolo (Patriota): 1%

Guilherme Boulos (PSol): 1%

João Vicente Goulart: 1%

Eymael (DC) não pontuou nesse cenário também.

Essa rodada da pesquisa Datafolha foi uma parceria do jornal Folha de S.Paulo com a TV Globo.

