Datafolha: PT atinge maior popularidade desde 2ª posse de Dilma

A popularidade do PT ganha força em um momento de crise política que atinge o governo do presidente Michel Temer.

O PT foi líder de popularidade até junho de 2015, quando empatou tecnicamente com o PSDB. Houve uma retomada em maio deste ano, quando atingiu 15%, mas ainda longe do auge de 29% registrado na gestão Dilma em março de 2013, pouco antes das manifestações de junho. Partidos

São Paulo – O Partido dos Trabalhadores atingiu sua maior popularidade desde a segunda posse da ex-presidente Dilma Rousseff, de acordo com pesquisa Datafolha publicada neste domingo (25) no site do jornal Folha de S.Paulo.

