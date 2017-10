De estampa de onça, Anitta grava com DJ sueco na Amazônia: ‘É rica, diversa e representa a nossa cultura’

Anitta está na Amazônia para gravar as cenas de “Is That For Me”, com o DJ sueco Alesso. De body de onça e chapéu, numa das cenas, a cantora aparece ao lado do europeu num barco no meio da floresta. Na manhã desta terça-feira, a equipe envolvida no projeto já havia compartilhado cliques dos bastidores. Em entrevista ao EXTRA, Anitta explica a decisão de rodar o vídeo em uma das paisagens brasileiras mais conhecidas do mundo:

— Eu queria um cenário que representasse o nosso país. Levantamos os nomes de algumas cidades brasileiras, mas a escolha final não poderia ter me agradado mais. A Amazônia é rica, diversa, representa a nossa cultura, nossa riqueza. E diante das últimas notícias, da falta de preservação constante que a floresta sofre, a escolha acaba sendo também uma forma de chamar a atenção para esse problema.

A direção do vídeo é de Manuel Nogueira, com produção da Conspiração Filmes. O styling é assinado por Yasmine Sterea e a beleza por Henrique Martins. O vídeo faz parte do projeto “CheckMate”, em que a cantora lança um clipe por mês. Cerca de 20 bailarinos também acompanham Anitta nas cenas.

Nos bastidores de gravação, Anitta brincou com a equipe, vestida dos pés à cabeça para rodar as cenas na floresta. Alguns dos funcionários da artista ganharam inclusive uma pulseira contra mosquitos para não passar apuros na selva.



