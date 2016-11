De Itaituba – Hugo e Léo, os Gargantinhas de Miritituba, brilharam no Domingo Legal

Este domingo no qual o distrito de Miritituba, em Itaituba, foi destaque nacional no programa Domingo Legal, do sbt, apresentado por Celso Portiolli.

Hugo e Léo ocuparam todo o programa, que começou ao meio-dia e terminou depois das duas da tarde. Foi um momento bom para o município de Itaituba, que costuma ser destacado na mídia regional e nacional, apenas quando acontecem notícias impactantes com conotações negativas. A TV Tapajoara participou da produção desse programa de maneira muito destacada, pois a primeira parte do programa foi toda produzida em no distrito de Miritituba e na cidade de Itaituba.

Depois de conhecerem muitas coisas da cidade grande, São Paulo, Hugo e Léo conseguiram realizar o sonho de ganhar uma casa para sua avó. Isso aconteceu, graças à doação de chegues de empresas de Itaituba e à decisiva participação da Construtora JJP, a quem coube a maior parte da doação. A casa que eles ganharam, fica no residencial construído pela Construtora JJP, na área do Buriti, ao lado do bairro Jardim Aeroporto (Km 05).

O cantor Léo Magalhães, que já esteve em Itaituba, que os dois garotos tanto queriam conhecer, bem que poderia tem contribuído com alguma importância. Porém, limitou-se a cantar, aproveitando bem para fazer o seu comercial. Fez de contas que não era com ele. Oriundos de uma família muito pobre, Hugo e Leo precisam de incentivo e apoio para seguirem em frente na vida, pois com a desenvoltura que tem, tem tudo para serem vencedores.

