De luto, índios fazem ritual e dizem: “Domingos virou protetor do rio”

A história de Santo, personagem de Domingos Montagner na novela “Velho Chico” é marcada por uma espécie de milagre que envolvia os índios da região. E foram também os índios, dessa vez na vida real, que amenizaram a dor de familiares e amigos sentem após a trágica morte do ator, por afogamento, no Rio São Francisco, na tarde de ontem (15).

Durante o programa “Encontro”, Fátima Bernardes leu um depoimento dos indígenas que participaram da novela, segundo informa o Extra:

“Por que estão querendo trazer a alma dele de volta? Ele nasceu de novo hoje. Ele se tornou um novo protetor do rio São Francisco, que estava tão esquecido. Porque esse rio não pode morrer. A novela contou todos os mistérios do rio e esse é mais um deles. Mas ele se tornou um ser de luz, pois a água não tira a vida, ela dá a vida. Fiquem felizes pela alma dele, pois quando ele entrou no rio se despediu do corpo e alma, nasceu em um mundo melhor. Algum dia os brancos irão entender isso. Então, temos que fazer um ritual para que os brancos entendam e sejam fortes, pois ele está bem. Ele agora é um protetor do rio São Francisco”.

O ator de 54 anos estava desaparecido desde as 14h30 e teve o corpo encontrado por volta das 18h, preso nas pedras a 18 metros de profundidade, perto da Usina de Xingó, em Sergipe.

Na trama, Santo fica desaparecido durante muitos dias e chegou a ser dado como morto. O personagem, porém, foi tratado pelos índios que viviam embrenhados na mata. Santo é “ressucistado” e se recupera totalmente após um encontro espiritual com a amada, Tereza.

