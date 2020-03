De Maracanã vazio, Flamengo vira sobre a Portuguesa-RJ com gols no fim

O Flamengo sofreu, mas venceu por 2 a 1 a Portuguesa, neste sábado, no Maracanã. Com o resultado, os rubro-negros seguem com 100% de aproveitamento na Taça Rio e lideram o grupo A, com seis pontos. Já a Portuguesa segue com três.

O Flamengo não mostrou o mesmo bom desempenho desta temporada e viu a Portuguesa abrir o placar no início do segundo tempo, com Maicon Douglas. No entanto, nos minutos finais, os rubro-negros viraram com gols de Vitinho e Arrascaeta.

Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Bangu, na segunda-feira da outra semana, no Maracanã. Já a Portuguesa, no sábado, recebe o Boavista, no Luso-Brasileiro.

O jogo – A Portuguesa surpreendeu com uma postura ofensiva no início da partida e quase abriu o placar aos seis minutos. Adriano recebeu passe na entrada da área e chutou próximo ao gol. O Flamengo respondeu em seguida, quando Arrascaeta fez boa jogada e cruzou para Pedro. No entanto, o atacante não conseguiu a finalização.

Depois disso, os rubro-negros começaram a aumentar o domínio do jogo. No entanto, a Portuguesa conseguia impedir a criação de boas jogadas do adversário.

Somente aos 30 minutos, o Flamengo voltou a assustar, em chute de Éverton Ribeiro que parou em defesa segura de Milton Raphael. O lance fez os rubro-negros melhorarem e a equipe quase marcou duas vezes com Bruno Henrique. Primeiro, o atacante aproveitou cruzamento, mas cabeceou para fora. Depois, ele recebeu passe na área, só que chutou em cima do goleiro da Portuguesa.

Nos minutos finais, os flamenguistas seguiram com a pressão, mas não conseguiram acabar com a retranca da Portuguesa. Assim, o duelo permaneceu empatado até o intervalo.

Assim como na etapa inicial, o segundo tempo começou com a Portuguesa tendo a primeira chance. Luis Gustavo fez grande jogada e chutou para grande defesa de César.

O Flamengo não conseguia passar da marcação adversária e viu a Portuguesa abrir o placar aos 12 minutos. Maicon Douglas arriscou de fora da área, a bola desviou na zaga e entrou no canto, sem chance para César.

O revés deixou os rubro-negros nervosos em campo. Tanto que os flamenguistas passaram a abusar dos cruzamentos e facilitavam os defensores da Portuguesa. Somente aos 30 minutos, Michael chegou na linha de fundo, passou pela marcação e chutou na rede pelo lado de fora.

O lance animou o Flamengo, que desperdiçou grande chance aos 31 minutos. Éverton Ribeiro chutou mal, mas a bola chegou em Bruno Henrique na área. No entanto, o atacante mandou por cima do travessão.

De tanto pressionar, os rubro-negros chegaram ao empate aos 42 minutos. Vitinho chutou cruzado, a bola bateu na zaga e acabou indo para a rede.

Quando o jogo parecia que ficaria empatado, o Flamengo chegou a virada aos 45 minutos. Arrascaeta recebeu passe na entrada da área e chutou no canto, sem chance para Milton Raphael para dar números finais no Maracanã.

Por:Gazeta Esportiva 14/03/2020

