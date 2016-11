De olho na Libertadores, Atlético-PR vence o Sport e se mantém no G6

Fonte: Gazeta Esportiva – O Atlético Paranaense venceu o Sport por 2 a 0, na Arena da Baixada, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de André Lima e Thiago Heleno, o Furacão consegue se manter no G6 firme na briga por uma vaga na Libertadores. O Sport segue perigosamente próximo à zona de rebaixamento.

Depois de um começo lento, o Atlético foi para cima do Sport e liquidou o jogo. Aos 21 minutos, André Lima abriu o placar em um lance de sorte, após cabecear, o rebote de Magrão bater de volta no atacante e ir para as redes. Pouco depois, aos 34, foi a vez de Thiago Heleno ampliar em cobrança de pênalti.

Na segunda etapa, o Sport tentou voltar melhor e criou algumas chances no início com Diego Souza. O Furacão, no entanto, logo retomou o controle da partida e controlou a disputa até o fim.

A vitória é muito valiosa ao Furacão, que briga ponto a ponto por uma vaga na Libertadores e agora chegou aos 55 pontos, subindo para a quinta colocação. Os times que mais o ameaçam são o Grêmio, com dois pontos a menos, e o Corinthians, que soma 51 pontos, mas tem um jogo a menos e será adversário do time paranaense na próxima rodada.

O Sport, por sua vez, segue a sua disputa na outra ponta da tabela. Apesar de não estar na zona de rebaixamento, o time pernambucano segue estacionado na 15ª colocação com 43 pontos, quatro a mais do que o Internacional, que tem um jogo a menos e no 17º lugar.

O jogo – Os primeiros minutos de partida foram marcados por muita disputa e marcação, mas poucas chances reais de gols. Aos poucos, o Atlético Paranaense foi crescendo e conseguiu chegar com perigo pela primeira vez aos 19 minutos, quando Lucho González cruzou na área, Pablo cabeceou para o meio e André Lima completou para fora.

Aos 21, o Furacão abriu o placar. Nicolas tabelou e jogou a bola na área, André Lima testou para o gol, Magrão defendeu, mas, no rebote, a bola bateu no atacante e foi para as redes. Esse foi o 14º gol do atleta na temporada, que é o artilheiro do Furacão no ano.

Atrás de uma vaga na Libertadores, o Atlético não quis dar chances para o azar e seguiu em cima do Sport até ampliar a vantagem. Aos 33 minutos, em uma jogada confusa de bate e rebate, Pablo chutou para o gol e Ronaldo desviou com o braço: pênalti. Thiago Heleno foi para a cobrança e encheu o pé no meio do gol.

Na volta para a segunda etapa, o Sport tentou crescer na partida. Aos 7 minutos, Rogério recebeu na área e rolou para Diego Souza, que bateu para fora. Pouco depois, Rithely recebeu ótimo lançamento dentro da área e bateu com a canhota, mas Weverton fez grande defesa.

O Furacão respondeu rápido. Aos 18, Nikão puxou contra-ataque e tocou para Pablo, que bateu firme, mas Magrão defendeu no canto. No minuto seguinte, Hernani recebeu no canto da área, cortou para o meio e chutou, mas o goleiro foi bem de novo.

Nos últimos 15 minutos, os treinadores fizeram todas as suas substituições, mas pouco mudou dentro do campo. O Atlético permanecia superior e controlava as iniciativas do adversário. Sem precisar se arriscar, os donos da casa apenas esperaram até o árbitro apitar o final do jogo.

