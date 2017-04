De última hora, clientes fazem fila em busca do ovo de Páscoa em Novo Progresso

As pessoas que deixaram para garantir o “ovo da páscoa“, de ultima hora, apostando num preço mais acessível, se depararam com filas na única loja especializada em chocolates cacau show na cidade.

A busca pelo doce sabor do chocolate resulta em fila de dobrar o quarteirão na tarde deste sábado em Novo Progresso. Na Avenida Jamanxim, no Centro, as pessoas esperam na porta da loja Cacau Show (Foto).

You May Also Like