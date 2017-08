De virada Brasil vence a Sérvia e vai à final do Grand Prix de Vôlei

A Seleção Feminina de Vôlei venceu a Sérvia de virada por 3 sets a 1 na madrugada deste sábado (05)), na China, e confirmou a classificação para a final do Grand Prix. Com Tandara inspirada, a equipe brasileira soube controlar os erros no início do jogo e amenizar os ataques fortes da equipe europeia para conquistar mais uma vaga na final do torneio. Atual campeão, o Brasil busca o 12° título da competição

Com um primeiro set com muitos erros, a equipe brasileira demorou para crescer na partida. Com isso, a Sérvia cresceu no jogo, principalmente com os ataques e saques de Boskovic, melhor jogadora do time europeu. A oposta estava inspirada e ajudou sua seleção a vencer a parcial por 25 a 20.

O Brasil voltou para o segundo set com a central Adenízia no lugar de Carol. A mudança fez efeito e a meio de rede começou pontuando no bloqueio. A Sérvia continuou com Boskovic como sua principal arma, e a seleção nacional viu o crescimento de Tandara no ataque. Mesmo com o equilíbrio durante toda parcial, a equipe brasileira soube controlar as ações no final e vencer por 25 a 23.

Com o empate no placar o Brasil voltou melhor no jogo. Com destaque para as centrais Bia e Adenízia, as duas pontuaram bem nos contra ataques e ajudaram a seleção a abrir dez pontos no placar. Bem na virada de bola, o time comandado por José Roberto Guimarães viu a Sérvia se perder e abrir vantagem no marcador com um 25 a 15.

A Sérvia voltou com tudo para empatar o jogo, mesmo assim a Seleção Brasileira conseguiu dominar a terceira parcial. No entanto, no final do terceiro set após estar três pontos à frente o Brasil deixou o time europeu empatar e virar a parcial no final. Mas com um bloqueio de Bia em Boskovic o Brasil confirmou a classificação para a final do Grand Prix.

