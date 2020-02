Debaixo de chuva, Inter vence com reservas e confirma liderança do Gaúcho

Neste sábado, pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho, o Internacional venceu o Novo Hamburgo por 2 a 0 no Beira-Rio. Em jogo de muita chuva em Porto Alegre, o Colorado foi com os reservas e saiu com o resultado positivo com gols de Heitor e Marcos Guilherme.

Com a vitória, o time de Eduardo Coudet termina a primeira fase do estadual de forma invicta e na liderança do Grupo A com 13 pontos. Já o Novo Hamburgo terminou na quinta colocação, com apenas três.

O primeiro tempo começou morno no Beira-Rio e o Inter só criou a primeira grande chance aos 27 minutos, quando Sarrafiore acertou a trave. Aos 31, o argentino apareceu novamente com um chute de fora da área para boa defesa do goleiro adversário.

Depois que a chuva caiu, o jogo ficou truncado, mas o Colorado conseguiu achar o gol antes do intervalo, aos 43 minutos. Heitor recebeu de Boschilia na entrada da área e finalizou de canhota para colocar a equipe em vantagem.

A chuva diminuiu no intervalo, mas voltou a apertar durante a segunda etapa. Com a água acumulada, as equipes tinham dificuldade de criar jogadas de ataque. Ainda assim, Marcos Guilherme ampliou o marcador aos 35 minutos, depois de aproveitar a sobra dentro da área, e fechou a vitória.

O Inter volta a campo nesta terça-feira, às 19h15, no duelo de volta contra a Universidad de Chile, válido pela segunda fase da Copa Libertadores. Já o Novo Hamburgo terá a Ponte Preta pela frente, na quinta-feira, pela Copa do Brasil.

Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/assessoria)

08/02/2020 18:17

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...