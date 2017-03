Debate aborda a agricultura e a culinária das mulheres da Amazônia

Além da importância econômica, a alimentação tem uma dimensão cultural e ancestral. Encontro será nesta quinta, 30, no Sesc Boulevard.

Debater e dialogar sobre questões socioambientas e culturais das mulheres da Amazônia. Esse tema tão importante e cada vez mais imprescindível de se discutir será o objeto do Debate Iacitatá, que será realizado no Centro Cultural Sesc Boulevard, em Belém, nesta quinta-feira (30), às 18h. A programação é livre para todos os públicos e a entrada é gratuita.

Desde 2015 o Ponto de Cultura Alimentar Instituto Iacitatá Amazônia Viva realiza o projeto ID – Iacitatá Dialoga, no qual convida a sociedade para um diálogo aberto junto a pessoas reconhecidamente protagonistas nas questões socioambientais e culturais.

Os diálogos são feitos por mestres e mestras de conhecimento tradicional, acadêmicos e intelectuais formais, ativistas, indígenas, agricultores familiares, quilombolas e demais povos tradicionais.

Para essa edição, realizada em parceria com o Sesc Boulevard, estarão presentes uma representante do grupo de carimbó Sereias do Mar (formado por mulheres agricultoras e fazedoras de farinha e derivados de mandioca), Eliane Moreira (PHD em Direito Socioambiental e Promotora de Justiça do Ministério Público), Tainá Marajoara (Conselheira Nacional de Cultura Alimentar, cozinheira e ativista no Ponto de Cultura Iacitatá) e Fábia Fournier (Promotora de Justiça e presidente do Fórum Contra os Impactos do Agrotóxicos), em uma conversa com mediação de Lorena Moreira.

