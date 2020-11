Deborah Secco curte dia de muito sol e encanta com clique quente

A atriz Deborah Secco (Imagem: Reprodução/Instagram

O final de semana da atriz Deborah Secco não foi tão animado quanto ela gostaria. Usando sua conta oficial no Instagram, a famosa publicou duas fotos. Na primeira, que ela gostaria que fosse recente, Secco aparece com um micro biquíni e curte um dia de sol. Na outra, que representa a realidade, ela surge deitadinha embaixo das cobertas.

“O domingo que eu estava esperando… O domingo que estou tendo!”, disse ela, que comparou as duas imagens. Apesar de seu bom humor com a comparação, o que realmente chamou a atenção na postagem foi a beleza da musa na foto com pouca roupa. A também atriz Carol Nakamura, por exemplo, elogiou a amiga. “Maravilhosa”, disse ela, que também usou um emoji de coração. “Uau, que linda!”, escreveu uma fã.

Personagem impactante

Uma das personagens mais importantes da carreira de Deborah Secco pode ser vista mais uma vez na telinha. Isso porque ela está no ar na reprise de Laços de Família, que vem sendo reexibida na Globo mais uma vez pela sessão Vale a Pena Ver de Novo. Ela vive Íris, que ganhou grande popularidade na trama.

Em uma live feita para promover a reestreia, Secco relembrou em como foi importante para sua carreira. “Íris foi o primeiro personagem popular na minha carreira, ela era muito amada pelas pessoas. Nunca tinha tido fã-clube antes. Na época, tinha Orkut com comunidade Eu Amo a ÍIris, pelo fato de a personagem da Carol ter esse conflito com a mãe. [Para muita gente, o que ela fez com Helena era] imperdoável, e a Iris era a justiceira que o público tanto queria”, comentou.

“Muita gente era apaixonada por ela. Andava na rua e ouvia: ‘É isso mesmo, acaba com aquela Camila’, ‘Judas mesmo’. Tinha muita gente desejando justiça contra a personagem da Carol”, relembra, citando a cena em que chama a moça de “Judas”. Tudo mudou, no entanto, quando a personagem de Carolina Dieckmann descobriu ter leucemia. “Cheguei a apanhar no supermercado. Quando a personagem da Carol fica doente, foi quando eu apanhei. Foi na cena em que entro no quarto e falo: ‘Tadinha, ficou feia careca’. Ali foi imperdoável e aí surgiu também a comunidade Eu odeio a Íris, no Orkut”, finalizou a artista. Susana Vieira ( Foto:Reprodução)

Por:Thiago Freitas

