Deborah Secco e Fernanda Souza nuas: fotos inéditas do projeto ‘Essa Minha Mulher’

É bem provável que você já tenha se deparado, em algum momento das últimas semanas, com alguma foto do projeto Essa Minha Mulher. Criado pelo fotógrafo Elvis Moreira, com a participação do produtor Léo Fuchs, a série de fotografias já retrataram Fernanda Rodrigues, Deborah Secco, Fernanda Souza, Paloma Bernardi e Suzana Pires, além de mulheres que não estão no mundo das celebridades, mas tem muito a mostrar – e dizer.

Conversamos com Elvis sobre o projeto e seus desdobramentos.

GQ: Como surgiu a ideia do Essa Minha Mulher?

Elvis: O projeto fala principalmente sobre o “empoderamento” feminino, sobre a mulher ou as mulheres que há dentro de cada uma. Elas que, por muitas vezes, permanecem ocultas, por medo, por repressão, críticas ou simplesmente por falta de tempo para ser o que querem ser. Eu me descobri na fotografia muito cedo, e me identifico fotografando pessoas, contando uma história, transferindo sentimento com uma imagem. Fotografar mulheres, mostrar sensualidade e ao mesmo tempo a força e o respeito sobre quem são, é inspirador.

Léo Fuchs: Já tinha visto algumas fotos do Elvis e achei de uma sensibilidade ímpar. Um tempo depois reunimos nossos talentos e resolvemos fazer desse encontro profissional um projeto maior e mais ambicioso.

GQ: A repercussão está sendo maior do que vocês haviam imaginado?

Elvis: Com certeza. O projeto gira em torno do Instagram: tudo começou lá e o nosso foco está lá. Em pouco tempo, começamos a ver o número de seguidores e comentários crescer, muita gente curtindo e apoiando, comprando a ideia. Recebemos diversas directs de pessoas que gostariam de participar, infelizmente ainda não conseguimos dar a devida atenção.

GQ: A primeira foto do projeto foi publicada há 6 semanas. O projeto já tem data para acabar ou ele seguirá indefinidamente?

Elvis: Nem pensamos nisso ainda. Acreditamos que ainda existem muitos esteriótipos para serem quebrados, desde a mulher mais sensual até a mais retraída. E é o que buscamos constantemente, defendemos a ideia de que ela pode ser quem quiser, o que quiser e tentamos explorar e mostrar isso da melhor forma possível.

GQ: Se vocês pudessem escolher qualquer pessoa para participar do projeto, quem seria?

Elvis: Difícil. Famosas? Suzana Viera, Sandy, Fátima Bernardes, Glória Maria? Elas tem tudo a ver com o projeto, alias toda mulher tem tudo a ver, o projeto retrata mulheres. Não buscamos apenas pessoas públicas, famosas, se estivermos andando na rua e alguém nos chamar atenção, vamos abordar e convidar para participar. Escolhemos pessoas que tenham pareçam ter o perfil do projeto, que vão comprar a ideia e juntos vamos criar algo diferente.

