Deborah Secco: “É o melhor momento da minha vida”

Celebrando o verão neste ensaio especial, Deborah Secco declara seu amor à filha, Maria Flor, e ao marido, Hugo Moura. E conta que a família a transformou em uma pessoa melhor: “Hoje, não dou importância ao ego e ao status”



Aos 37 anos e um ano depois de dar à luz Maria Flor, Deborah Secco posa linda e de alto astral para QUEM Acontece, celebrando o verão e a vida. Desde que se tornou mãe, Deborah vive felicidade plena com o marido, Hugo Moura, de 25. “Ele assumiu tudo muito melhor do que a maioria dos caras mais velhos que conheço”, orgulha-se.

Irradiando felicidade, Deborah diz que está em sua melhor fase. “Minha vida está melhor do que tudo que sempre sonhei. É impressionante como minha ansiedade baixou. Hoje, não dou importância a pequenas coisas como o ego e o status. A responsabilidade de ter um ser que depende de mim faz que eu me esforce muito mais para contornar minhas deficiências. Nunca estive tão feliz. É o melhor momento da minha vida. Tive muita sorte de encontrar um homem parceiro de verdade, com quem divido a vida. E também de ter tido uma filha tão doce e apaixonante como a Maria Flor”, conta.



Deborah Secco para a QUEM (Foto: Elvis Moreira/Ed. Globo)

A entrevista completa e as fotos desse ensaio lindíssimo você confere na QUEM dessa semana.

Fonte: QUEM NEWS.

