Deborah Secco “quebra a web” com foto de Maria Flor

Atriz publicou um momento especial da filha ostentando um penteado no melhor estilo moicano

Deborah Secco “quebra a web” com foto de Maria FlorMaria Flor, filha da atriz Deborah Secco Foto: Reprodução

Deborah Secco é uma das atrizes mais populares da Globo no Instagram, principalmente quando ela posta algo com Maria Flor ou com a companhia de Hugo Moura. Para você ter uma ideia do sucesso da Global, em uma foto do marido e da filha foram somados mais de 365 mil “gosteis”, esse é o recorde até agora. Entretanto esse recorde está seriamente ameaçado.

Na última quarta-feira, 02 de novembro, Débora registrou um momento fofo de Maria Flor ostentando um penteado “radical”, no melhor estilo moicano. A imagem se tornou viral e virou notícia em vários sites de entretenimento. Até o momento a postagem já soma 272 mil “gosteis”, e pode se tornar a detentora do novo recorde do perfil da atriz no final de semana. “Precisa de legenda?”, escreveu a bela na descrição da imagem.

Os fãs enlouqueceram com tanta fofura. “Que coisinha mais linda!”, “Lindona, parece a mãe”, “Ah que amor!”, foram alguns dos comentários com boas vibrações deixados na postagem. O perfil de Deborah Secco no Instagram possuí 5,6 milhões de seguidores e é um dos mais influentes do Brasil.

Hoje com 36 anos, Deborah Secco está no ar atualmente na nova temporada de Malhação. Nos cinemas seu último trabalho foi no longa “Estrada Pro Diabo”, de 2015.

Confira a imagem abaixo

