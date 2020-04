DECA realiza ações constantes para impedir exploração ilegal de madeira em Santarém

Ibama apreende cerca de 3.500 m³ em madeira de exploração ilegal na região do Corta Corda, em Santarém, no PA — Foto: Divulgação/Ibama Santarém

Áreas são invadidas e crimes ambientais ocorrem com frequência na região do Corta Corda.

Para minimizar os impactos que têm sido causados pela extração ilegal de madeira na região, a Delegacia Especializada em Conflitos Agrários (DECA) tem realizado ações. Em relação a região do Corta Corda, distante cerca de 90km da área urbana de Santarém, no oeste do Pará, o delegado Fábio Amaral, explica que as invasões de terras ocorrem não para residir, mas para explorar a madeira da área.

“Depois de explorar toda a madeira, o indivíduo se desloca para outra área, e assim sucessivamente. Por isso, há duas operações constantes na região, a ‘Paz no Campo’ e a ‘Artemis’, que na primeira fase prendeu 12 pessoas”, disse o delegado.

Na primeira fase da operação “Artemis” as pessoas foram presas em flagrante manuseando máquinas utilizadas na exploração; já na segunda fase, três acampamentos foram desativados, mas ninguém foi preso.

“Essa área nos dá muita preocupação, porque para acontecer um homicídio, como ocorreu recentemente, é muito ínfimo o motivo. A chance de acontecer é muito grande! Então estamos sempre monitorando, com diversas operações principalmente com parceria com órgãos ambientais, Ibama, principalmente”, ressaltou Fábio.

No fim do mês de março, dois jovens, que eram irmãos, foram encontrados carbonizados. As investigações policiais apontam que os dois tenham morrido em decorrência de uma dívida que o patrão deles tinham com antigos funcionários que trabalhavam na extração de madeira.

Por Tracy Costa, G1 Santarém — PA

