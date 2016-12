Decepcionada! Chape não gosta de jogadores oferecidos pelos clubes brasileiros

A maior preocupação, porém, é entregar ao novo treinador, Vágner Mancini, um elenco que possibilite ao treinador realizar uma pré-temporada. No momento a equipe tem 9 atletas, só que 8 tem contrato acabando em dezembro. Por LanceNet “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Se os clubes brasileiros estão fracassando na tentativa de ajudar a Chape, o Barcelona é o que mais auxilia. Por meio do ex-jogador Belletti, a equipe catalã ofereceu ajuda financeira, institucional, além de convidar a equipe catarinense para disputar o Troféu Joan Gamper em 2017, no Camp Nou. O convite logo foi aceito pela Chapecoense.

Ainda segundo o site, quando a Chapecoense se interessa por algum jogador das categorias de base de outra equipe, a recomendação é que se fale com o empresário do atleta, o que irrita ainda mais a diretoria catarinense.

You May Also Like