Decolou de Itaituba-Corpos de paraenses que caíram com aeronave são encontrados no Amazonas

Equipes da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros do Amazonas encontraram na noite de quinta-feira (17) dois corpos e os destroços da aeronave que cai no Estado na última quarta-feira (16), após decolar do município de Itaituba, no sudoeste paraense.

Os destroços e as vítimas foram encontrados em uma comunidade do município de Urucurituba, após moradores da região repassarem informações para ajudar na identificação do local da queda.

Tanto o piloto Antônio Renan Azevedo, de 27 anos, quanto o copiloto, eram paraenses. Os corpos foram resgatados e encaminhado para o município de Itacoatiara, de onde deverão seguir ao Instituto Médico Legal (IML) de Manaus.

A aeronave havia decolado em Itaituba na manhã de quarta-feira (16), mas desapareceu pouco depois. (Foto: reprodução)

As vítimas haviam saído de Itaituba no começo da manhã de quarta-feira (16) para buscar uma pessoa em Manaus, quando desapareceu próximo à região de Itacoatiara.

