Decreto convoca 592 agentes prisionais aprovados em concurso no Pará

A posse dos servidores já está marcada para o próximo dia 13 de fevereiro. Com esse reforço, o sistema penitenciário do estado totaliza 1.466 servidores efetivos.(foto:Ascom)

O governador Helder Barbalho assinou na quinta-feira (16) o decreto de convocação de 592 aprovados no concurso C-199/2, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Os convocados assumirão o cargo de agentes penitenciários, somando-se aos 874 servidores efetivos que já atuam nas penitenciárias do Estado, oriundos do concurso C-204 da área meio (Ensino Médio e Superior, de Tecnologia, Saúde e Administrativo).

Em agosto passado foram nomeados 485 aprovados no concurso C-199. A segunda chamada contempla o excedente do mesmo certame. Com esse reforço, o sistema penitenciário do estado totaliza 1.466 servidores efetivos.

A posse dos servidores já está marcada para o próximo dia 13 de fevereiro. Os novos agentes passarão por formação, a ser aplicada por integrantes da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP). “Os nomeados no ano passado já entraram a partir de um padrão operacional nacional, estabelecido pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen). Foram treinados pelos melhores agentes de 20 estados brasileiros que formam a FTIP. Portanto, vamos ter uma qualificação não só no aspecto quantitativo, como no qualitativo. Isso significa maior controle e qualidade de intervenção sobre o sistema prisional e, para a população, menos homicídios, assaltos e índices de violência decrescentes, já rebaixados em 2019”, acrescentou o secretário de Estado de Administração Penitenciária, Jarbas Vasconcelos.

Por G1 PA — Belém

17/01/2020 08h31

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...