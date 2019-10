Decreto de Bolsonaro livra PM de exame para ter arma pessoal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Para o Sou da Paz, houve também mudanças que melhoram o controle. Entre elas, a da inaptidão psicológica, que passa a ser causa de cancelamento da autorização por ofício. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

“Faço um paralelo com a história do (ex-procurador-geral Rodrigo) Janot, alguém que tinha arma registrada e porte institucional”, diz Langeani. “O fato de não fazer exames periódicos possibilita a alguém que não tem condições psicológicas continuar portando armas.”

“O R-105, decreto do Exército, de 2000, organizava tudo sobre produtos controlados. Se você queria saber o que pode de explosivo ou de arma estava lá. Agora, se um delegado tiver de prender alguém, por exemplo, vai ter de checar em uma série de decretos e mais uma portaria esparsa do Exército”, diz o coordenador do Instituto Sou da Paz, Bruno Langeani.

