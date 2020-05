Decreto municipal permite toque de recolher em São Félix do Xingu, no Pará

Prefeitura emite toque de recolher em São Félix do Xingu(Foto:Reproduçao G1)- Pessoas não podem circular nas ruas a partir das 22h e o uso de máscara é obrigatório em todo o município.

A Prefeitura de São Félix do Xingu, sudeste do Pará, adotou medidas mais restritivas de controle de população nas ruas para conter o avanço do novo coronavírus (Sars-CoV-2). Decreto assinado nesta quinta-feira (7), a partir de 22h é toque de recolher, ninguém pode sair circular nas ruas.

A fiscalização para fazer cumprir as medidas foi intensificada com o reforço da Polícia Militar e outros órgãos de segurança pública. O novo decreto segue determinações do Governo do Pará e indicações do Ministério da Saúde e dos Ministérios Públicos Federal e Estadual. O uso de máscaras passou a ser obrigatório em todo o município.

São Félix do Xingu registra nove casos confirmados da Covid-19, 14 suspeitos, 201 em monitoramento e dois pacientes recuperados.

