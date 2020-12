Decreto municipal proíbe eventos que reúnam mais de 400 pessoas em Novo Progresso

A Prefeitura de Novo Progresso, anunciou, nesta quarta-feira (23), novas regras para realização de eventos no município. Estão proibidas comemorações que reúnam mais de 400 pessoas. A decisão, que visa a prevenção do contágio e faz parte do enfrentamento à pandemia da Covid-19, tem validade inicial a ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município.

Art. 2º. Excepcionalmente, fica proibida a realização de shows artísticos de grande porte, bem como outros eventos de entretenimento, assim considerados aqueles destinados ao público acima de 400 (quatrocentos) pessoas, a partir do dia 23 dezembro de 2020. Parágrafo Único. A retomada e autorização dos eventos tratados no caput, fica condicionada e emissão de novo decreto, após à análise técnica das autoridades de saúde e vigilância sanitária do Município.

De acordo com o decreto, publicado no Órgão Oficial nesta quarta-feira(23), todos os eventos com público superior a 400 pessoas, como celebrações religiosas, casamentos, exposições, seminários e congressos, além de atividades em parques de diversões, Casa de Cultura e shows ao vivo, estão proibidos e suspensos a partir desta quarta-feira (23).

Vejam trecho do decreto

Fica autorizado, sem a necessidade de alvará, apenas eventos de natureza familiar. Os demais, será necessária a solicitação de alvará para a realização. Os responsáveis deverão entrar com pedido na Vigilância em Saúde do município com todos os detalhes e os protocolos de biossegurança.

*Vejam o Boletim desta quarta-feira 23 de Dezembro de 2020.

