Decreto nomeia 20 novos procuradores do Estado aprovados.

Documento foi publicado no Diário Oficial do Estado ontem com o número 33.251/2016

Foto: Agência Pará – Foi publicado na última quarta-feira (16) no Diário Oficial do Estado o Decreto nº 33.251/ 2016, em que o governador Simão Jatene nomeia os novos procuradores do Estado. Foram chamados 20 candidatos aprovados em concurso público.

O procurador geral do Estado, Ophir Cavalcante Júnior, agradeceu pela “sensibilidade do governador Simão Jatene, que uma vez mais demonstrou o compromisso do governo de atuar dentro da legalidade ao nomear os novos procuradores”. Ele ressaltou ainda que “a chegada de novos colegas é sempre uma renovação dos compromissos de todos nós e aponta no sentido da continuidade do compromisso do Estado quanto a fazer o certo”, frisou. A Procuradoria Geral do Estado (PGE) vai participar mais ativamente da gestão estadual ao lotar procuradores nas diversas secretarias. Os novos procuradores serão empossados em 30 dias, conforme a legislação.

