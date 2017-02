A prefeitura de Novo Progresso decreta ponto facultativo no Carnaval.

O prefeito Ubiraci Soares (PSC), concede o ponto facultativo no Município de Novo Progresso no dia 27 (Vinte e sete) de Fevereiro de 2017, (segunda-feira) aos servidores Públicos Municipais, em razão do feriado de Carnaval, retornando seu funcionamento normal no dia 01 (primeiro) de Março de 2017, (Quarta-feira). Lembrando que cada secretário fica responsável pela elaboração das estratégias para que não ocorram quaisquer prejuízos ao serviço público.

Por: Claudinho Leite

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...