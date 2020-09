Decreto Presidencial que proíbe queimadas foi ignorado no Pará – Agosto foi o mês com maior número de queimadas em 2020

(Foto:Adria Karoline) – A pesar do decreto proibindo a pratica de queimadas e com a criação do Conselho da Amazônia e da promessa de maior controle no bioma, por parte das Forças Armadas, agosto de 2020 repetiu a tragédia vivida em 2019, onde teve o “Dia do Fogo” com um pico dramático no número de focos de fogo no Pará.

Os números registrados não impediram o pico de queimadas conforme divulgou o Jornal Folha do Progresso o mês de agosto foi do fogo, os números ficaram próximo ao dia do fogo de 2019 onde teve 44.013 bem próximo aos 30.900 focos de 2020.

Os números do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), aponta os estados do Pará, Amazonas e Acre os campeões de queimas. Os números mostram que a medida do Presidente Jair Bolsonaro não teve resultado positivo.

Os números do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontam que os estados campeões em detecção de queimadas em agosto no bioma Amazônia foram Pará (10.865), Amazonas (8.030) e Acre (3.578).

Dois dos dez municípios que mais queimaram no mês passado são do Pará: Altamira e São Félix do Xingu. Depois são acompanhados por Poconé e Corumbá, ambos em Mato Grosso, Novo Progresso (PA), Apuí (AM), Barão de Melgaço (MT), Porto Velho (RO), Lábrea (AM) e Novo Aripuanã (AM).

