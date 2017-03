Decreto proíbe a saída do pescado de território paraense

O objetivo é garantir o abastecimento para a região e o equilíbrio de preços

Um Decreto Estadual publicado nesta segunda-feira (27) no Diário Oficial, pelo Governo do Estado, proibiu, pelo 29º ano consecutivo, a saída do pescado do território paraense. O período vai do dia 27/03/2017 até 14/04/2017 (sexta-feira Santa). De acordo com informações do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese/PA), o objetivo é garantir o abastacimento e o equilíbro de preços do produto para a região.

Ainda segundo pesquisas do Dieese/PA e da Secretaria Municipal de Economia (Secon), o pescado está custando mais caro para os consumidores, principalmente o Surubim que apresentou um reajuste de 33,33% nos meses de dezembro (2016), janeiro e fevereiro (2017), seguido da Pescada Gó com alta de 22,72%. No mesmo período, apenas poucas espécies apresentaram recuos de preços, como a Pirapema registrando queda de 13,59%, seguida do Pacu com queda de 10,50% e do Filhote com queda de 6,99%.

