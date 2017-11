Defensoria Pública da União inscreve para seleção de estagiários

Seguem abertas até o dia 24 de novembro as inscrições para estágios na Defensoria Pública da União no Pará. Podem concorrer estudantes de Direito, cursando, no ato da convocação, entre o 4º e o 8º semestre letivo.

Para participar do processo seletivo, o candidato ou por seu procurador legal (munido de instrumento particular com poderes específicos) deve comparecer à DPU, localizada à Rua Boaventura da Silva, nº 180, bairro do Reduto, nos dias úteis, no horário de 9h às 17h.

O requerimento de inscrição será instruído com a seguinte documentação mínima: Certidão, expedida pela instituição de ensino, onde conste que o candidato esteja matriculado e com frequência regular no curso de Direito e documento de identificação, válido e com foto.

Os aprovados receberão bolsa auxílio no valor de R$ 800,00 mensais; auxílio transporte de R$ 8,00 por dia estagiado e Seguro contra acidentes pessoais. A carga horária será de 4h por dia.

Acesse o edital e saiba mais detalhes clicando aqui.

(DOL)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

