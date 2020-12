Defesa Civil alerta para riscos de maré alta de 15 a 20 de dezembro em Belém

Quando há ocorrência de fortes chuvas, o fenômeno costuma ocasionar alagamentos (Foto:Ary Souza / Arquivo O Liberal)

Segundo o comunicado da Defesa Civil, também há riscos de maré alta causando alagamentos em Mosqueiro e demais ilhas

A Defesa Civil Municipal de Belém alertou, nesta terça-feira (15), para os riscos de maré alta entre os dias 15 e 20 de dezembro, tanto na capital como em Mosqueiro e demais ilhas.

Quando há ocorrência de fortes chuvas, o fenômeno costuma ocasionar alagamentos em alguns pontos, como no Ver-o-Peso, no Comércio, na Avenida Visconde de Souza (Doca) e próximo das praias.

De acordo com a tábua de marés da Marinha do Brasil, na próxima quinta-feira (17), em Belém, o risco será durante a madrugada, no horário de 00h36, com a maré chegando à altura de 3.4 metros. Nesta quarta-feira (16), em Mosqueiro e nas demais ilhas, o risco será durante à tarde, no horário de 12h08, quando as águas devem atingir o pico de 3.5 metros.

Os riscos de maré alta são considerados altos para índices a partir de três metros, quando coincidem com chuvas fortes, e altíssimos para índices acima de 3.5 metros, coincidindo com chuvas fortes. Para reduzir os impactos e alertar a população sobre possíveis danos, a Defesa Civil informou que atua no monitoramento das marés e na prevenção de acidentes ocasionados por enchentes.

De acordo com a Prefeitura de Belém, equipes da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) e Guarda Municipal trabalham na prevenção de possíveis acidentes causados pelo fenômeno.

Veja os dias e horários das marés em Belém:

15/12: 23h53 – 3.5 – Alerta de risco alto durante à noite

17/12: 00h36 – 3.4 – Alerta de risco alto durante à madrugada

18/12: 01h17 – 3.3 – Alerta de risco alto durante à madrugada

19/12: 02h04 – 3.2 – Alerta de risco alto durante à madrugada

Veja os dias e horários das marés em Mosqueiro e demais ilhas:

15/12: 23h30 – 3.9 – Alerta de risco alto durante à noite

16/12:12h08 – 3.5 – Alerta de risco alto durante à tarde

17/12: 00h15 – 3.8 e 12h54 – 3.4 – Alerta de risco alto durante à madrugada e à tarde

18/12: 00h56 – 3.7 – Alerta de risco alto durante à madrugada

19/12: 01h41 – 3.5 – Alerta de risco alto durante à madrugada

20/12: 02h24- 3.4 – Alerta de risco alto durante à madrugadaFONTE: MARINHA DO BRASIL

Por:João Thiago Dias

