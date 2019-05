Defesa Civil encontra primeiro corpo de vítima de naufrágio em Jacareacanga

(Foto:Divulgação)-Por volta das 11h40min, desta segunda feira 6 de maio de 2019, o corpo de uma das vítimas que desapareceu no naufrágio na última quinta-feira (2), foi localizado em um Igarapé, por uma equipe da defesa Civil do município de Jacareacanga.

De acordo com a Defesa Civil, o corpo do senhor Dineval dos Anjos Pereira, foi encontrado dentro do lago conhecido por Lago do Filhote.

O corpo estava em estado de decomposição. A equipe suspeita que, ele foi levado para o lago por Jacaré, já que parte do seu corpo foi comido, como rosto e braços.

As duas crianças ainda continuam desaparecidas e a equipe da Defesa Civil de Jacareacanga; socorristas e voluntários, continuam as buscas e agora serão realizadas incursões em outros lagos.

O corpo se encontra no necrotério da cidade, onde será entregue para a família, para o sepultamento.

ENTENDA O CASO: CLIQUE AQUI

Equipe na missão:

Socorristas:

Alan Fabrini

Jean Cavalcante

Ideglan

Vans

Fernando Guimarães

Defesa Civil

Nonato Silva

Piloto Neto

Voluntários da SEMAT.

Bombeiros do 7°GBM.

Fonte/Imagens: Weslen Reis – Blog Plantão 24horas News e Anderson Pantoja – Portal Buré.

