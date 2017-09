Defesa de Lula pediu a Moro que delação de Odebrecht fosse anulada

De acordo com o que adiantou a coluna Radar da Veja, a defesa lembrou que os termos de colaboração premiada contam com cláusula em “que impõe a sua rescisão caso comprovado que o delator apresentou informações mentirosas sobre os fatos apurados”.

A defesa do ex-presidente Lula já pediu ao juiz Sergio Moro que anule a delação premiada feita por Marcelo Odebrecht. A informação foi adiantada pela coluna Radar da revista Veja. Segundo os advogados, Marcelo e o pai, Emílio, prestaram depoimentos contraditórios na colaboração que firmaram com o Ministério Público Federal.

