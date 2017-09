Deficiente físico e bebê de um ano são mortos em Ipixuna do Pará

Segundo a polícia, dois homens invadiram a casa dele, o mataram a facadas e incendiaram residência. Corpo da menina foi encontrado próximo ao local.

Um homem deficiente físico e uma criança de um ano de idade foram mortos no último fim de semana na área rural de Ipixuna do Pará, nordeste do estado. A Polícia Civil investiga o caso. Policiais civis e militares chegaram a fazer buscas na área, mas ninguém foi preso.

As vítimas foram identificadas como Sebastião Santos de Souza, de 37 anos, e Tayla Lima Rodrigues, de um ano.

Segundo a polícia, a casa de Sebastião foi invadida por dois homens. Eles o mataram a golpes de faca. Os criminosos ainda atearam fogo na casa.

No momento do crime, havia cerca de 6 pessoas na residência, que apavoradas com a ação violenta, correram. Foram feitas buscas na área e o corpo da criança foi encontrado a cerca de 200 metros da casa.

Peritos do Instituto Médico Legal (IML) coletaram material para tentar ajudar nas investigações do crime.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...