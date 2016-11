Definido cronograma de matrículas nas escolas municipais de Novo Progresso

*Cópia do Carão do SUS;

*Numero do NIS(para crianças beneficiarias do Bolsa família);

*As Escolas do Campo indígenas seguirão cronograma diferenciado.

*Os cadastros para Educação Infantil (1 a 3) anos , serão realizados no período de 28 de Novembro a 02 de Dezembro junto às Secretarias do Centros de Educação Infantil, sendo que apara efetivação da matricula será priorizada a renda familiar PR capita , da menor para maior.

A secretaria de Educação definiu que no mês de novembro e Dezembro é o período de rematrículas para os que já estudam e vão continuar no próximo ano. As novas matriculas também devem ser realizadas nesse período.

You May Also Like