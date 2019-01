Definido período de lotação de professores da rede municipal de Santarém para o ano letivo de 2019

Sede da Secretaria de Educação de Santarém, no Pará — Foto: Geovane Brito/G1 – No período de 21 a 31 de janeiro, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Santarém, no oeste do Pará, fará a lotação dos servidores para o ano letivo de 2019. Os requisitos para a lotação foram definidos durante reunião na manhã de terça-feira 98), entre a diretoria executiva do Sindicato dos Profissionais de Educação de Santarém (Sinprosan) e Semed.

Segundo o Sinprosan, a lotação dos servidores será realizada na escola municipal de Artes Emir Bemerguy, seguindo a seguinte ordem: 1) Lotação dos Servidores Efetivos; 2) Lotação dos Servidores Estáveis 83/88; 3) Lotação dos Servidores Temporários/PSS, conforme oferta de demandas gerada pelas matrículas de alunos nas Unidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental.

Ainda segundo o Sinprosan, na reunião que contou com a participação da secretária municipal de Educação, professora Mara Belo, o assessor jurídico da Semed, Danilo Aguiar e o assessor pedagógico, professor Marcos Gentil, foi assegurada a base das negociações anteriores e garantidos direitos adquiridos aos profissionais da educação da rede municipal, mantendo a sistemática construída em 2018 para a lotação de 2019.

Durante a reunião, também foram definidas as regras da Portaria 001/2019 que dispõe sobre os procedimentos de matrícula da rede municipal de ensino de Santarém para o ano letivo de 2019.

Um novo encontro entre Semed e Sinprosan será realizado nos próximos dias para discussão acerca do Calendário Letivo 2019, da rede municipal de ensino de Santarém.

Detalhes sobre o processo de lotação foram acertados em reunião entre Sinprosan e Semed, na terça-feira (8)

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

