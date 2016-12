Degolada e nua é encontrada em cidade do Pará

(Foto: via Whatsapp)-O corpo de uma mulher ainda não identificada foi retirado de dentro de um poço, na manhã desta quinta-feira (15), no município de Itupiranga, no sudeste paraense. A vítima estava degolada.

De acordo com informações do tenente Valino, do 4º Batalhão da Polícia Militar, do município de Marabá, um dos suspeitos é conhecido pelo apelido de “Mangulão”.

Ainda segundo o oficial da Polícia Militar, o crime aconteceu logo após uma discussão dentro de uma residência onde ambos consumiam bebida alcoólica.

Além disso, existe a suspeita de que uma terceira pessoa estaria dentro do imóvel e também tenha participado do crime.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar retirou o corpo da vítima de dentro do poço ainda pela manhã, e em seguida conduzido para o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá.

O caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil.

