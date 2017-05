Vídeo -Delator diz que Jader e Helder Barbalho receberam propina de quase R$9 milhões

“Em novo trecho da delação, executivo Ricardo Saud detalha a quantia recebida pela família Barbalho”

Foto: Tarso Sarraf/O Liberal – O Jornal Liberal 1ª Edição desta segunda-feira (22) veiculou matéria com mais uma revelação da delação do executivo Ricardo Saud, da J&F, que controla a JBS. No relato, o executivo explica como foi feita a divisão dos R$35 milhões usados pela empresa, por intermédio do Partido dos Trabalhadores (PT), para comprar apoio dos senadores do PMDB na campanha presidencial de 2014. De acordo com o Saud, Jader e Helder Barbalho receberam a quantia de R$8 milhões e 980 mil reais da JBS.

O delator detalha a quantidade de propina recebida por pai e filho: “Oito milhões pro Jader, e aqui eu quero explicar que na verdade são seis milhões pra ele e ele fez o que bem entende lá e dois milhões e 980 mil foi pro Helder Barbalho, pro filho dele”, relata.

Em outro trecho do vídeo, Saud continua: “O Jader Barbalho é (sic) 6 milhões, sendo que aí eles doaram depois mais dois milhões, três milhões pro helder barbalho. Mas eu entendo aqui que esse 8 milhões e 980 mil o jader direcionou todo pro filho dele, que era candidato ao governo do Pará”, afirma. Por: Portal ORM

Confira o vídeo:

