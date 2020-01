Delegação da Desportiva Paraense recebe medalha de bravura por boa campanha na Copinha

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em postagem no perfil oficial no Instagram, a Desportiva agradeceu a cidade de Osasco e o reconhecimento pelo trabalho realizado em terras paulistas durante o campeonato.

A Desportiva terminou a primeira fase do torneio como llíder do grupo, inclusive vencendo e eliminado o time da casa. O time paraense foi eliminado neste domingo para o Oeste, por 3 a 1, de virada. Em quatro partidas na Copinha, foram duas vitórias e duas derrotas.

Equipe de Marituba, região metropolitana de Belém, ganha reconhecimento da secretaria de esporte da cidade de Osasco, sede do Grupo 28, no qual se classificou como líder Delegação da Desportiva Paraense recebe medalha de bravura da cidade de Osasco — Foto: Instagram/Desportiva Paraense

