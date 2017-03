Delegação do Luverdense chega a São Paulo para enfrentar Corinthians amanhã

Fonte: Só Notícias/correspondente de Lucas do Rio Verde (foto: Daniel Augusto Jr/arquivo) “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Odil poderá escalar o que tem de melhor. A tendência é da mesma equipe do jogo de ida. O treinador só espera uma postura diferente de sua equipe. “Temos que ter paciência para conquistar o resultado, fazer um jogo competitivo, ter uma marcação forte, manter a posse de bola e tentar sair para o jogo. É difícil, mas vamos jogar e quem sabe conquistar uma boa vitória”, apontou. A provável equipe é com Diogo Silva, Aderlan, Negueti, Dalton e Paulinho. Ricardo, Diogo Sodré, Rafael Silva e Marcos Aurélio. Erick e Macena.

A delegação do Luverdense já está na capital paulista, onde nesta quinta-feira, decide com o Corinthians quem avança para a próxima fase da Copa do Brasil. Esta manhã, o técnico Odil Soares comandará o último treino antes da decisiva partida. Para se classificar, o Luverdense terá que vencer o Timão por três gols de diferença. Se vencer por 2 a 0 (mesmo placar da partida na Arena, semana passada), a decisão vai para os pênaltis.

