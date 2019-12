Delegacia de Homicídios cumpre mandados de prisão na operação ‘Pérola do Maicá’

Leandro Gomes teve mandado de prisão preventiva cumprido na operação Pérola do Maicá — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Mandados de busca e apreensão também estão sendo cumpridos como parte da operação ‘Reverso’, da Polícia Civil do Pará.

Sob a coordenação da 12ª Superintendência Regional do Baixo e Médio Amazonas, a Delegacia Especializada de Homicídios, de Santarém, oeste do Pará, cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão na operação “Pérola do Maicá”, na manhã desta sexta-feira (20). A ação ocorre dentro de outra operação da Polícia Civil do Pará, denominada “Reverso”.

Segundo informações da Polícia Civil, por volta das 7h, equipes saíram da Seccional para dar cumprimento a mandados em residências dos responsáveis pelo homicídio de Jhayson Costa de Andrade e tentativa de homicídio de José Sousa da Cruz, ocorridos no dia 08 de dezembro deste ano, por volta das 01h, no bairro Pérola do Maicá. Os crimes foram motivados por desavenças entre gangues do bairro.

A polícia prendeu Leandro Gomes dos Santos “Leandrinho”, por força de mandado de prisão preventiva expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, e apreendida a suposta espingarda utilizada em um dos crimes.

A Polícia continua as buscas para a prisão de outros suspeitos.

Por G1 Santarém — PA

