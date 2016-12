Delegacia é arrombada no interior do Pará (Foto: Reprodução/RBATV)

Delegacia inaugurada em 1969 fica afastada do centro da cidade e no momento da ação dos bandidos não havia ninguém no prédio .

Um flagrante descaso com a segurança e o patrimônio público surpreendeu autoridades na cidade de São João do Araguaia, no sudeste paraense. Ladrões arrombaram e roubaram a delegacia da cidade.

Segundo a polícia os suspeitos já foram encontrados no estado do Tocantins

Veja:

(Com informações da RBATV)

