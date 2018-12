Delegada paraense faz ‘dancinha’ na delegacia e ostenta ‘vidão’ em lancha da polícia

Cheia do gingado malemolente e pouco preocupada com a criminalidade. Assim foi a “dancinha funk” protagonizada pela delegada da Polícia Civil Maria Agda Leite dentro da delegacia, na cidade de Chaves, na Ilha do Marajó.

Delegada Funk Ostentação

Logo após a repercussão do número de dança nas redes sociais, mais imagens de Agda tentando matar o “tédio” do combate ao crime vieram à tona. A gravação e as imagens levantaram discussões entre os internautas, a maioria revoltada com a postura da oficial de polícia.

Nas fotos Agda aparece sorridente em uma lancha, supostamente pertencente a corporação, junto com um casal de amigos, todos no estilo praieiro. Nas imagens vê-se uma sirene na lancha em movimento, característica dos veículos de segurança.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil que informou que sobre o vídeo da delegada dançando durante horário de expediente, será instalada uma apuração interna para investigar os caso. Sobre as fotos na lancha, a polícia informou que a delegada já foi chamada para dar explicações à Diretoria de Polícia do Interior (DPI), e que, com base nas apurações que forem realizadas, um novo procedimento apuratório deverá ser aberto.

Enquanto isso, Maria Agda Leite continuará trabalhando normalmente, e quem sabe, inventando maneiras de “matar” o tempo novamente.

O vídeo, publicado no stories do Instagram, foi gravado durante um momento classificado pela própria delegada como “ociosidade”. Veja:

(DOL)

